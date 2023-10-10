Борзов Степан Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1721
Дата смертиПосле 1748
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1721
Отец: Борзов Иван Калинин
Место жительства
1748
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.203, оп. 747, д. 67 (1741) | Исповедные ведомости Рузского уезда вотчины Савиного монастыря Богородицерож... Показать все
Место жительства
1748
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.350, оп. 2, д. 2836 (1748) | Книга переписная … помещичьих и монастырских крестьян … Корамышеевского, Сес... Показать все
Смерть
После 1748