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Борзов Степан Иванов

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Около 1721

Дата смерти

После 1748

Пол

Мужской

Отец

Около 1705 г.р.

Мать

1706 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1721

Отец: Борзов Иван Калинин

Мать: Борзова Прасковья Кириллова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Место жительства
1748
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.203, оп. 747, д. 67 (1741) | Исповедные ведомости Рузского уезда вотчины Савиного монастыря Богородицерож... Показать все
Место жительства
1748
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.350, оп. 2, д. 2836 (1748) | Книга переписная … помещичьих и монастырских крестьян … Корамышеевского, Сес... Показать все
Смерть
После 1748
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