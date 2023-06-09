Борзов Тимофей Калинин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1700
Дата смертиМежду 1710 и 1714
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1700
Отец: Борзов Калина Григорьев
Мать: Борзова Дарья Сидорова
Место жительства
1705
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | РГАДА ф. 1209 оп.1 д.11458 | Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE ... Показать все
Смерть
Между 1710 и 1714
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Место жительства
1715
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.350, оп.1, д.346 (1715) | <p>Книги переписные церковнослужителей, подъячих и монастырских крестьян, мона... Показать все