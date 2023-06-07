(Борзова) Агафья Савельева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Борзова) Агафья Савельева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1677

Дата смерти

После 1715

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1684 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1677

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борзов Яков Макаров

Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Смерть
После 1715
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