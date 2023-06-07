(Борзова) Агафья Савельева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1677
Дата смертиПосле 1715
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Борзов Яков Макаров
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Смерть
После 1715