Игнат Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнат Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

По 1795

Пол

Мужской

Отец

Около 1766 г.р.

Мать

Между 1768 и 1772 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Суров Василий Никитин

Мать: Сурова Ксения (Аксинья) Аникина

Смерть
По 1795
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