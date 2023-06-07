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Игнат Васильев
Игнат Васильев
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1790
Дата смерти
По 1795
Пол
Мужской
Отец
Суров Василий Никитин
Около 1766 г.р.
Мать
Сурова (Борзова) Ксения (Аксинья) Аникина
Между 1768 и 1772 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец:
Суров Василий Никитин
Мать:
Сурова Ксения (Аксинья) Аникина
Смерть
По 1795
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