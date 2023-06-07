Сурова Дарья Дементьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1739
Дата смертиМежду 1801 и 1804
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1739
Отец: Дементий
Бракосочетание
До 1748
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Рождение ребёнка
Вычислено 1749
Отец ребёнка: Суров Никита Тимофеев
Рождение ребёнка
Вычислено 1754
Отец ребёнка: Суров Никита Тимофеев
Рождение ребёнка
Вычислено 1765
Сын: Суров Ефим Никитин
Отец ребёнка: Суров Никита Тимофеев
Рождение ребёнка
Около 1766
Отец ребёнка: Суров Никита Тимофеев
Рождение ребёнка
Около 1770
Сын: Суров Иван Никитин
Отец ребёнка: Суров Никита Тимофеев
Рождение ребёнка
Вычислено 1772
Дочь: Акилина Никитина
Отец ребёнка: Суров Никита Тимофеев
Упоминание
1785
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.607, оп.1, д.2102 (1785) | Исповедные росписи Рузского уезда 1785 года
Упоминание
1788
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.203, оп.747, д. 584 (1788) | Исповедные ведомости Рузского уезда 1788 года.
Упоминание
?.04.1801
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.203, оп. 747, д. 2010 (1795) | Исповедные ведомости Рузского уезда 1795 года
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Смерть
Между 1801 и 1804
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.203, оп.747, д.784 (1804) | Исповедные ведомости Рузского уезда 1804 года