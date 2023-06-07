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Сурова Дарья Дементьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1739

Дата смерти

Между 1801 и 1804

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1732 г.р.

Дети

Вычислено 1749 г.р.
Вычислено 1754 г.р.
Вычислено 1765 г.р.
Около 1766 г.р.
Около 1770 г.р.
Вычислено 1772 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739

Отец: Дементий

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1748

Муж: Суров Никита Тимофеев

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Рождение ребёнка
Вычислено 1749

Сын: Суров Александр Никитин

Отец ребёнка: Суров Никита Тимофеев

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1754

Сын: Суров Дмитрий Никитин

Отец ребёнка: Суров Никита Тимофеев

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1765

Сын: Суров Ефим Никитин

Отец ребёнка: Суров Никита Тимофеев

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Суров Василий Никитин

Отец ребёнка: Суров Никита Тимофеев

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Суров Иван Никитин

Отец ребёнка: Суров Никита Тимофеев

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1772

Дочь: Акилина Никитина

Отец ребёнка: Суров Никита Тимофеев

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Упоминание
1785
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.607, оп.1, д.2102 (1785) | Исповедные росписи Рузского уезда 1785 года
Упоминание
1788
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.203, оп.747, д. 584 (1788) | Исповедные ведомости Рузского уезда 1788 года.
Упоминание
?.04.1801
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.203, оп. 747, д. 2010 (1795) | Исповедные ведомости Рузского уезда 1795 года
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Смерть
Между 1801 и 1804
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.203, оп.747, д.784 (1804) | Исповедные ведомости Рузского уезда 1804 года
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