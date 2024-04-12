Суров Дмитрий Никитин
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1754
Дата смертиПосле 1811
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1754
Отец: Суров Никита Тимофеев
Мать: Сурова Дарья Дементьева
Рождение ребёнка
Вычислено 1776
Мать ребёнка: Сурова Марфа Абрамова
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Дарья Дмитриева
Мать ребёнка: Сурова Марфа Абрамова
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Анастасия Дмитриева
Мать ребёнка: Сурова Марфа Абрамова
Упоминание
1785
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.607, оп.1, д.2102 (1785) | Исповедные росписи Рузского уезда 1785 года
Рождение ребёнка
1787
Сын: Суров Яков Дмитриев
Мать ребёнка: Сурова Марфа Абрамова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сурова Марфа Абрамова
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Смерть
После 1811