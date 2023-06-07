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Сурова Марфа Абрамова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1754 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1776

Сын: Суров Макарий Дмитриев

Отец ребёнка: Суров Дмитрий Никитин

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Дарья Дмитриева

Отец ребёнка: Суров Дмитрий Никитин

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Анастасия Дмитриева

Отец ребёнка: Суров Дмитрий Никитин

Упоминание
1785
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.607, оп.1, д.2102 (1785) | Исповедные росписи Рузского уезда 1785 года
Рождение ребёнка
1787

Сын: Суров Яков Дмитриев

Отец ребёнка: Суров Дмитрий Никитин

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суров Дмитрий Никитин

Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Смерть
После 1795
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