Сурова Марфа Абрамова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено 1776
Отец ребёнка: Суров Дмитрий Никитин
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Дарья Дмитриева
Отец ребёнка: Суров Дмитрий Никитин
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Анастасия Дмитриева
Отец ребёнка: Суров Дмитрий Никитин
Упоминание
1785
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.607, оп.1, д.2102 (1785) | Исповедные росписи Рузского уезда 1785 года
Рождение ребёнка
1787
Сын: Суров Яков Дмитриев
Отец ребёнка: Суров Дмитрий Никитин
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Смерть
После 1795