Суров Макарий Дмитриев
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1776
Дата смерти1808
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1776
Отец: Суров Дмитрий Никитин
Мать: Сурова Марфа Абрамова
Упоминание
1785
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.607, оп.1, д.2102 (1785) | Исповедные росписи Рузского уезда 1785 года
Рождение ребёнка
1805
Сын: Суров Павел Макаров
Мать ребёнка: Василиса (Васса) Филиппова
Рождение ребёнка
Вычислено 1806
Сын: Суров Ефимий Макаров
Мать ребёнка: Василиса (Васса) Филиппова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Смерть
1808
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)