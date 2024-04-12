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Суров Макарий Дмитриев

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Вычислено 1776

Дата смерти

1808

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1776

Отец: Суров Дмитрий Никитин

Мать: Сурова Марфа Абрамова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Упоминание
1785
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.607, оп.1, д.2102 (1785) | Исповедные росписи Рузского уезда 1785 года
Рождение ребёнка
1805

Сын: Суров Павел Макаров

Мать ребёнка: Василиса (Васса) Филиппова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1806

Сын: Суров Ефимий Макаров

Мать ребёнка: Василиса (Васса) Филиппова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Василиса (Васса) Филиппова

Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Смерть
1808
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
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