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Суров Яков Дмитриев

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Суров Дмитрий Никитин

Мать: Сурова Марфа Абрамова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
1814

Сын: Суров Осип Яковлев

Мать ребёнка: Сурова Елена Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сурова Елена Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
Крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Смерть
Неизвестно