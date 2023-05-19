Суров Яков Дмитриев
Место рождения
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Суров Дмитрий Никитин
Мать: Сурова Марфа Абрамова
Рождение ребёнка
1814
Сын: Суров Осип Яковлев
Мать ребёнка: Сурова Елена Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сурова Елена Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Смерть
Неизвестно