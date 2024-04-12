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Суров Ефим Никитин

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Вычислено 1765

Дата смерти

После 1811

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1765

Отец: Суров Никита Тимофеев

Мать: Сурова Дарья Дементьева

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
Между 1785 и 1788

Жена: Сурова Степанида Сидорова

Упоминание
1788
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.203, оп.747, д. 584 (1788) | Исповедные ведомости Рузского уезда 1788 года.
Рождение ребёнка
Вычислено 1789

Сын: Суров Прохор Ефимов

Мать ребёнка: Сурова Степанида Сидорова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1793

Сын: Суров Яков Ефимов

Мать ребёнка: Сурова Степанида Сидорова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Упоминание
1795
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.203, оп. 747, д. 2010 (1795) | Исповедные ведомости Рузского уезда 1795 года
Рождение ребёнка
15.10.1799

Сын: Суров Ларион Ефимов

Мать ребёнка: Сурова Степанида Сидорова

Упоминание
1801
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.203, оп.747, д.756-а (1801) | Исповедные ведомости Рузского уезда (с. Лужки) 1801 - требует реставрации
Упоминание
1804
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.203, оп.747, д.784 (1804) | Исповедные ведомости Рузского уезда 1804 года
Рождение ребёнка
02.03.1811

Сын: Суров Кондрат Ефимов

Мать ребёнка: Татьяна Алексеева

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
ф.607, оп.1, д.1275 (1811-1816) | Именные ведомости родившихся, бракосочетавшихся и умерших в приходе ц. Николая Чудотворца с. Лужки Рузского уезда 181...
Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: Ирина Ефимова

Мать ребёнка: Татьяна Алексеева

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Суров Ефим Ефимов

Мать ребёнка: Татьяна Алексеева

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Смерть
После 1811
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