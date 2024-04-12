Суров Ефим Никитин
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1765
Дата смертиПосле 1811
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1765
Отец: Суров Никита Тимофеев
Мать: Сурова Дарья Дементьева
Бракосочетание
Между 1785 и 1788
Упоминание
1788
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.203, оп.747, д. 584 (1788) | Исповедные ведомости Рузского уезда 1788 года.
Рождение ребёнка
Вычислено 1789
Сын: Суров Прохор Ефимов
Мать ребёнка: Сурова Степанида Сидорова
Рождение ребёнка
Вычислено 1793
Сын: Суров Яков Ефимов
Мать ребёнка: Сурова Степанида Сидорова
Упоминание
1795
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.203, оп. 747, д. 2010 (1795) | Исповедные ведомости Рузского уезда 1795 года
Рождение ребёнка
15.10.1799
Сын: Суров Ларион Ефимов
Мать ребёнка: Сурова Степанида Сидорова
Упоминание
1801
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.203, оп.747, д.756-а (1801) | Исповедные ведомости Рузского уезда (с. Лужки) 1801 - требует реставрации
Упоминание
1804
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.203, оп.747, д.784 (1804) | Исповедные ведомости Рузского уезда 1804 года
Рождение ребёнка
02.03.1811
Сын: Суров Кондрат Ефимов
Мать ребёнка: Татьяна Алексеева
ф.607, оп.1, д.1275 (1811-1816) | Именные ведомости родившихся, бракосочетавшихся и умерших в приходе ц. Николая Чудотворца с. Лужки Рузского уезда 181...
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: Ирина Ефимова
Мать ребёнка: Татьяна Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1816
Сын: Суров Ефим Ефимов
Мать ребёнка: Татьяна Алексеева
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Смерть
После 1811