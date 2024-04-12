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Суров Прохор Ефимов

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Вычислено 1789

Дата смерти

После 1865

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1789

Отец: Суров Ефим Никитин

Мать: Сурова Степанида Сидорова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Упоминание
1795
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.203, оп. 747, д. 2010 (1795) | Исповедные ведомости Рузского уезда 1795 года
Упоминание
1801
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.203, оп.747, д.756-а (1801) | Исповедные ведомости Рузского уезда (с. Лужки) 1801 - требует реставрации
Упоминание
1804
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.203, оп.747, д.784 (1804) | Исповедные ведомости Рузского уезда 1804 года
Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Суров Федор Прохоров

Мать ребёнка: Сурова Ефимия Константинова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
04.01.1810

Сын: Суров Феодосий Прохоров

Мать ребёнка: Сурова Ефимия Константинова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
ф.607, оп.1, д.1272 (1810, 1814,1815,1817) | Именные ведомости Николаевской церкви, села Лужки Рузкого уезда Московской губернии 1810, 1814,1815,1817 гг.
Рождение ребёнка
02.05.1811

Дочь: Гликерия Прохорова

Мать ребёнка: Сурова Ефимия Константинова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
ф.607, оп.1, д.1275 (1811-1816) | Именные ведомости родившихся, бракосочетавшихся и умерших в приходе ц. Николая Чудотворца с. Лужки Рузского уезда 181...
Рождение ребёнка
18.02.1813

Сын: Суров Иван Прохоров

Мать ребёнка: Сурова Ефимия Константинова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
ф.607, оп.1, д.1275 (1811-1816) | Именные ведомости родившихся, бракосочетавшихся и умерших в приходе ц. Николая Чудотворца с. Лужки Рузского уезда 181...
Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: Евдокия Прохорова

Мать ребёнка: Сурова Ефимия Константинова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Упоминание
1819
ф.607, оп.1, д.1281 (1819) | Исповедные ведомости Николаевской церкви села Лужки 1819
Рождение ребёнка
1827

Сын: Суров Ефимий Прохоров

Мать ребёнка: Сурова Ефимия Константинова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сурова Ефимия Константинова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Работа или профессия
Неизвестно
ребенок
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Смерть
После 1865
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