Суров Прохор Ефимов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1789
Дата смертиПосле 1865
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1789
Отец: Суров Ефим Никитин
Упоминание
1795
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.203, оп. 747, д. 2010 (1795) | Исповедные ведомости Рузского уезда 1795 года
Упоминание
1801
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.203, оп.747, д.756-а (1801) | Исповедные ведомости Рузского уезда (с. Лужки) 1801 - требует реставрации
Упоминание
1804
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.203, оп.747, д.784 (1804) | Исповедные ведомости Рузского уезда 1804 года
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Суров Федор Прохоров
Мать ребёнка: Сурова Ефимия Константинова
Рождение ребёнка
04.01.1810
Мать ребёнка: Сурова Ефимия Константинова
ф.607, оп.1, д.1272 (1810, 1814,1815,1817) | Именные ведомости Николаевской церкви, села Лужки Рузкого уезда Московской губернии 1810, 1814,1815,1817 гг.
Рождение ребёнка
02.05.1811
Дочь: Гликерия Прохорова
Мать ребёнка: Сурова Ефимия Константинова
ф.607, оп.1, д.1275 (1811-1816) | Именные ведомости родившихся, бракосочетавшихся и умерших в приходе ц. Николая Чудотворца с. Лужки Рузского уезда 181...
Рождение ребёнка
18.02.1813
Сын: Суров Иван Прохоров
Мать ребёнка: Сурова Ефимия Константинова
ф.607, оп.1, д.1275 (1811-1816) | Именные ведомости родившихся, бракосочетавшихся и умерших в приходе ц. Николая Чудотворца с. Лужки Рузского уезда 181...
Рождение ребёнка
Около 1816
Дочь: Евдокия Прохорова
Мать ребёнка: Сурова Ефимия Константинова
Упоминание
1819
ф.607, оп.1, д.1281 (1819) | Исповедные ведомости Николаевской церкви села Лужки 1819
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Сурова Ефимия Константинова
Бракосочетание
Неизвестно
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Работа или профессия
Неизвестно
ребенок
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Смерть
После 1865