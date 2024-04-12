(Сурова) Евдокия Прохорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сурова) Евдокия Прохорова

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Около 1816

Дата смерти

После 1844

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1789 г.р.

Мать

Вычислено 1786 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816

Отец: Суров Прохор Ефимов

Мать: Сурова Ефимия Константинова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Смерть
После 1844
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