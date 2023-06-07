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Суров Ефимий Прохоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1789 г.р.

Мать

Вычислено 1786 г.р.

Жена

1825 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Суров Прохор Ефимов

Мать: Сурова Ефимия Константинова

Рождение ребёнка
1854

Сын: Георгий Ефимов

Мать ребёнка: Марья Саввова

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Александра Ефимова

Мать ребёнка: Марья Саввова

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Мария Ефимова

Мать ребёнка: Марья Саввова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Саввова

Смерть
Неизвестно
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