Суров Ефимий Прохоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Суров Прохор Ефимов
Рождение ребёнка
1854
Сын: Георгий Ефимов
Мать ребёнка: Марья Саввова
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Александра Ефимова
Мать ребёнка: Марья Саввова
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Мария Ефимова
Мать ребёнка: Марья Саввова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Саввова
Смерть
Неизвестно