Марья Саввова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1854
Сын: Георгий Ефимов
Отец ребёнка: Суров Ефимий Прохоров
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Александра Ефимова
Отец ребёнка: Суров Ефимий Прохоров
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Мария Ефимова
Отец ребёнка: Суров Ефимий Прохоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно