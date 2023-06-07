Марья Саввова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья Саввова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1827 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1854

Сын: Георгий Ефимов

Отец ребёнка: Суров Ефимий Прохоров

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Александра Ефимова

Отец ребёнка: Суров Ефимий Прохоров

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Мария Ефимова

Отец ребёнка: Суров Ефимий Прохоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суров Ефимий Прохоров

Смерть
Неизвестно
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