Александра Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александра Ефимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1827 г.р.

Мать

1825 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Суров Ефимий Прохоров

Мать: Марья Саввова

Смерть
Неизвестно