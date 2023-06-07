Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Мария Ефимова
Мария Ефимова
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1863
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Суров Ефимий Прохоров
1827 г.р.
Мать
Марья Саввова
1825 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец:
Суров Ефимий Прохоров
Мать:
Марья Саввова
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия