Сурова Ефимия Константинова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1786
Дата смертиПосле 1819
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Упоминание
1804
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.203, оп.747, д.784 (1804) | Исповедные ведомости Рузского уезда 1804 года
Упоминание
1805
ф.607, оп.1, д.1269 (Исповедные) (1805) | <p>Исповедные ведомости Рузского уезда за 1805</p><p>Николаевской церкви священника села Лужки</p>ведомства государственной к...
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Суров Федор Прохоров
Отец ребёнка: Суров Прохор Ефимов
Рождение ребёнка
04.01.1810
Отец ребёнка: Суров Прохор Ефимов
ф.607, оп.1, д.1272 (1810, 1814,1815,1817) | Именные ведомости Николаевской церкви, села Лужки Рузкого уезда Московской губернии 1810, 1814,1815,1817 гг.
Рождение ребёнка
02.05.1811
Дочь: Гликерия Прохорова
Отец ребёнка: Суров Прохор Ефимов
ф.607, оп.1, д.1275 (1811-1816) | Именные ведомости родившихся, бракосочетавшихся и умерших в приходе ц. Николая Чудотворца с. Лужки Рузского уезда 181...
Рождение ребёнка
18.02.1813
Сын: Суров Иван Прохоров
Отец ребёнка: Суров Прохор Ефимов
ф.607, оп.1, д.1275 (1811-1816) | Именные ведомости родившихся, бракосочетавшихся и умерших в приходе ц. Николая Чудотворца с. Лужки Рузского уезда 181...
Рождение ребёнка
Около 1816
Дочь: Евдокия Прохорова
Отец ребёнка: Суров Прохор Ефимов
Упоминание
1819
ф.607, оп.1, д.1281 (1819) | Исповедные ведомости Николаевской церкви села Лужки 1819
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Суров Прохор Ефимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Суров Прохор Ефимов
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Смерть
После 1819