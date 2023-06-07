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Сурова Ефимия Константинова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1786

Дата смерти

После 1819

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Упоминание
1804
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.203, оп.747, д.784 (1804) | Исповедные ведомости Рузского уезда 1804 года
Упоминание
1805
ф.607, оп.1, д.1269 (Исповедные) (1805) | <p>Исповедные ведомости Рузского уезда за 1805</p><p>Николаевской церкви священника села Лужки</p>ведомства государственной к...
Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Суров Федор Прохоров

Отец ребёнка: Суров Прохор Ефимов

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
04.01.1810

Сын: Суров Феодосий Прохоров

Отец ребёнка: Суров Прохор Ефимов

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
ф.607, оп.1, д.1272 (1810, 1814,1815,1817) | Именные ведомости Николаевской церкви, села Лужки Рузкого уезда Московской губернии 1810, 1814,1815,1817 гг.
Рождение ребёнка
02.05.1811

Дочь: Гликерия Прохорова

Отец ребёнка: Суров Прохор Ефимов

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
ф.607, оп.1, д.1275 (1811-1816) | Именные ведомости родившихся, бракосочетавшихся и умерших в приходе ц. Николая Чудотворца с. Лужки Рузского уезда 181...
Рождение ребёнка
18.02.1813

Сын: Суров Иван Прохоров

Отец ребёнка: Суров Прохор Ефимов

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
ф.607, оп.1, д.1275 (1811-1816) | Именные ведомости родившихся, бракосочетавшихся и умерших в приходе ц. Николая Чудотворца с. Лужки Рузского уезда 181...
Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: Евдокия Прохорова

Отец ребёнка: Суров Прохор Ефимов

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Упоминание
1819
ф.607, оп.1, д.1281 (1819) | Исповедные ведомости Николаевской церкви села Лужки 1819
Рождение ребёнка
1827

Сын: Суров Ефимий Прохоров

Отец ребёнка: Суров Прохор Ефимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суров Прохор Ефимов

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Смерть
После 1819
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