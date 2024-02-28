(Сурова) Гликерия Прохорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сурова) Гликерия Прохорова

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

02.05.1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1789 г.р.

Мать

Вычислено 1786 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1811

Отец: Суров Прохор Ефимов

Мать: Сурова Ефимия Константинова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
ф.607, оп.1, д.1275 (1811-1816) | Именные ведомости родившихся, бракосочетавшихся и умерших в приходе ц. Николая Чудотворца с. Лужки Рузского уезда 181...
Крещение
04.05.1811
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.607, оп.1, д.1275 (1811-1816) | Именные ведомости родившихся, бракосочетавшихся и умерших в приходе ц. Ни... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Смерть
Неизвестно
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