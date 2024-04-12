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Суров Иван Прохоров

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

18.02.1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1789 г.р.

Мать

Вычислено 1786 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1813

Отец: Суров Прохор Ефимов

Мать: Сурова Ефимия Константинова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
ф.607, оп.1, д.1275 (1811-1816) | Именные ведомости родившихся, бракосочетавшихся и умерших в приходе ц. Николая Чудотворца с. Лужки Рузского уезда 181...
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Смерть
Неизвестно
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