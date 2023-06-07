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Сурова Степанида Сидорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1767

Дата смерти

Между 1795 и 1801

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1765 г.р.

Дети

Вычислено 1789 г.р.
Вычислено 1793 г.р.
1799 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1785 и 1788

Муж: Суров Ефим Никитин

Рождение ребёнка
Вычислено 1789

Сын: Суров Прохор Ефимов

Отец ребёнка: Суров Ефим Никитин

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1793

Сын: Суров Яков Ефимов

Отец ребёнка: Суров Ефим Никитин

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Упоминание
1795
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.203, оп. 747, д. 2010 (1795) | Исповедные ведомости Рузского уезда 1795 года
Рождение ребёнка
15.10.1799

Сын: Суров Ларион Ефимов

Отец ребёнка: Суров Ефим Никитин

Работа или профессия
Неизвестно
Крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Смерть
Между 1795 и 1801
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