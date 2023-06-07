Сурова Степанида Сидорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1767
Дата смертиМежду 1795 и 1801
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Между 1785 и 1788
Муж: Суров Ефим Никитин
Рождение ребёнка
Вычислено 1789
Сын: Суров Прохор Ефимов
Отец ребёнка: Суров Ефим Никитин
Рождение ребёнка
Вычислено 1793
Сын: Суров Яков Ефимов
Отец ребёнка: Суров Ефим Никитин
Упоминание
1795
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.203, оп. 747, д. 2010 (1795) | Исповедные ведомости Рузского уезда 1795 года
Рождение ребёнка
15.10.1799
Сын: Суров Ларион Ефимов
Отец ребёнка: Суров Ефим Никитин
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Смерть
Между 1795 и 1801