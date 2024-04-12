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Суров Яков Ефимов

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Вычислено 1793

Дата смерти

После 1845

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1793

Отец: Суров Ефим Никитин

Мать: Сурова Степанида Сидорова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Упоминание
1795
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.203, оп. 747, д. 2010 (1795) | Исповедные ведомости Рузского уезда 1795 года
Упоминание
1819
ф.607, оп.1, д.1281 (1819) | Исповедные ведомости Николаевской церкви села Лужки 1819
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Агафья Яковлева

Мать ребёнка: Сурова Мавра Агафонова

Рождение ребёнка
01.08.1831

Сын: Суров Пимен Яковлев

Мать ребёнка: Сурова Мавра Агафонова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
ф.607, оп.1, д.1293 (1831-1837) | Метрические книги Николаевской церкви с. Лужков 1831-1837
Рождение ребёнка
1838

Сын: Суров Никита Яковлев

Мать ребёнка: Сурова Мавра Агафонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сурова Мавра Агафонова

Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Смерть
После 1845
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