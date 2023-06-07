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Сурова Мавра Агафонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

После 1845

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1793 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Агафья Яковлева

Отец ребёнка: Суров Яков Ефимов

Рождение ребёнка
01.08.1831

Сын: Суров Пимен Яковлев

Отец ребёнка: Суров Яков Ефимов

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
ф.607, оп.1, д.1293 (1831-1837) | Метрические книги Николаевской церкви с. Лужков 1831-1837
Рождение ребёнка
1838

Сын: Суров Никита Яковлев

Отец ребёнка: Суров Яков Ефимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суров Яков Ефимов

Смерть
После 1845