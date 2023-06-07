Сурова Мавра Агафонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиПосле 1845
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Агафья Яковлева
Отец ребёнка: Суров Яков Ефимов
Рождение ребёнка
01.08.1831
Сын: Суров Пимен Яковлев
Отец ребёнка: Суров Яков Ефимов
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
ф.607, оп.1, д.1293 (1831-1837) | Метрические книги Николаевской церкви с. Лужков 1831-1837
Рождение ребёнка
1838
Сын: Суров Никита Яковлев
Отец ребёнка: Суров Яков Ефимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Суров Яков Ефимов
Смерть
После 1845