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Татьяна Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Упоминание
1804
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.203, оп.747, д.784 (1804) | Исповедные ведомости Рузского уезда 1804 года
Рождение ребёнка
02.03.1811

Сын: Суров Кондрат Ефимов

Отец ребёнка: Суров Ефим Никитин

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
ф.607, оп.1, д.1275 (1811-1816) | Именные ведомости родившихся, бракосочетавшихся и умерших в приходе ц. Николая Чудотворца с. Лужки Рузского уезда 181...
Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: Ирина Ефимова

Отец ребёнка: Суров Ефим Никитин

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Суров Ефим Ефимов

Отец ребёнка: Суров Ефим Никитин

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Упоминание
1819
ф.607, оп.1, д.1281 (1819) | Исповедные ведомости Николаевской церкви села Лужки 1819
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Крещение
Неизвестно
г. Москва, Рузского уезда деревня Толбузина
г. Москва, Рузского уезда деревня Толбузина | ф.607, оп.1, д.1268 (1803, 1805, 1809) | Именные ведомости родившихся, бракосочетавшихся, умерших церкви Святителя и Чудотворца Николая села Лужки Рузкого... Показать все
Смерть
Неизвестно