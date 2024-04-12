Суров Кондрат Ефимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суров Кондрат Ефимов

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

02.03.1811

Дата смерти

После 1819

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1765 г.р.

Мать

Вычислено 1778 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1811

Отец: Суров Ефим Никитин

Мать: Татьяна Алексеева

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
ф.607, оп.1, д.1275 (1811-1816) | Именные ведомости родившихся, бракосочетавшихся и умерших в приходе ц. Николая Чудотворца с. Лужки Рузского уезда 181...
Упоминание
1819
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.607, оп.1, д.1281 (1819) | Исповедные ведомости Николаевской церкви села Лужки 1819
Работа или профессия
Неизвестно
младенец
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Смерть
После 1819
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