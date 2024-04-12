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Суров Ефим Ефимов

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Около 1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1765 г.р.

Мать

Вычислено 1778 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816

Отец: Суров Ефим Никитин

Мать: Татьяна Алексеева

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Упоминание
1819
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.607, оп.1, д.1281 (1819) | Исповедные ведомости Николаевской церкви села Лужки 1819
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Смерть
Неизвестно
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