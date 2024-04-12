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Акилина Никитина

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Вычислено 1772

Дата смерти

После 1785

Пол

Женский

Отец

1732 г.р.

Мать

Около 1739 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1772

Отец: Суров Никита Тимофеев

Мать: Сурова Дарья Дементьева

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Упоминание
1785
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.607, оп.1, д.2102 (1785) | Исповедные росписи Рузского уезда 1785 года
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Смерть
После 1785
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