Суров Иван Никитин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1770
Дата смертиПосле 1845
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Отец: Суров Никита Тимофеев
Мать: Сурова Дарья Дементьева
Упоминание
1795
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.203, оп. 747, д. 2010 (1795) | Исповедные ведомости Рузского уезда 1795 года
Упоминание
1801
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.203, оп.747, д.756-а (1801) | Исповедные ведомости Рузского уезда (с. Лужки) 1801 - требует реставрации
Бракосочетание
До ?.03.1804
Жена: Екатерина Андреева
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Рождение ребёнка
1808
Мать ребёнка: Екатерина Андреева
Рождение ребёнка
Около 1811
Сын: Суров Иван Иванов
Мать ребёнка: Екатерина Андреева
Рождение ребёнка
08.07.1815
Дочь: Ольга Иванова
Мать ребёнка: Екатерина Андреева
ф.607, оп.1, д.1272 (1810, 1814,1815,1817) | Именные ведомости Николаевской церкви, села Лужки Рузкого уезда Московской губернии 1810, 1814,1815,1817 гг.
Рождение ребёнка
02.02.1817
Сын: Суров Никифор Иванов
Мать ребёнка: Екатерина Андреева
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Суров Павел Иванов
Мать ребёнка: Екатерина Андреева
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Смерть
После 1845
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)