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Суров Иван Никитин

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

После 1845

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: Суров Никита Тимофеев

Мать: Сурова Дарья Дементьева

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Упоминание
1795
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.203, оп. 747, д. 2010 (1795) | Исповедные ведомости Рузского уезда 1795 года
Упоминание
1801
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.203, оп.747, д.756-а (1801) | Исповедные ведомости Рузского уезда (с. Лужки) 1801 - требует реставрации
Бракосочетание
До ?.03.1804

Жена: Екатерина Андреева

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Рождение ребёнка
1808

Сын: Суров Александр Иванов

Мать ребёнка: Екатерина Андреева

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Суров Иван Иванов

Мать ребёнка: Екатерина Андреева

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
08.07.1815

Дочь: Ольга Иванова

Мать ребёнка: Екатерина Андреева

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
ф.607, оп.1, д.1272 (1810, 1814,1815,1817) | Именные ведомости Николаевской церкви, села Лужки Рузкого уезда Московской губернии 1810, 1814,1815,1817 гг.
Рождение ребёнка
02.02.1817

Сын: Суров Никифор Иванов

Мать ребёнка: Екатерина Андреева

Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Суров Павел Иванов

Мать ребёнка: Екатерина Андреева

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Смерть
После 1845
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
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