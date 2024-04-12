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Суров Александр Никитин

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Вычислено 1749

Дата смерти

После 1819

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1749

Отец: Суров Никита Тимофеев

Мать: Сурова Дарья Дементьева

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1770

Сын: Суров Федор Большой Александров

Мать ребёнка: Сурова Евдокия Тарасова

Рождение ребёнка
1776

Сын: Суров Дмитрий Александров

Мать ребёнка: Сурова Евдокия Тарасова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1781

Дочь: Анна Александрова

Мать ребёнка: Сурова Евдокия Тарасова

Упоминание
1785
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.607, оп.1, д.2102 (1785) | Исповедные росписи Рузского уезда 1785 года
Рождение ребёнка
1786

Сын: Суров Тимофей Александров

Мать ребёнка: Сурова Евдокия Тарасова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
1789

Сын: Суров Федор Меньшой Александров

Мать ребёнка: Сурова Евдокия Тарасова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Упоминание
1819
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.607, оп.1, д.1281 (1819) | Исповедные ведомости Николаевской церкви села Лужки 1819
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сурова Евдокия Тарасова

Работа или профессия
Неизвестно
Крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Смерть
После 1819
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