Суров Александр Никитин
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1749
Дата смертиПосле 1819
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1749
Отец: Суров Никита Тимофеев
Мать: Сурова Дарья Дементьева
Рождение ребёнка
Вычислено 1770
Сын: Суров Федор Большой Александров
Мать ребёнка: Сурова Евдокия Тарасова
Рождение ребёнка
1776
Сын: Суров Дмитрий Александров
Мать ребёнка: Сурова Евдокия Тарасова
Рождение ребёнка
Вычислено 1781
Дочь: Анна Александрова
Мать ребёнка: Сурова Евдокия Тарасова
Упоминание
1785
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.607, оп.1, д.2102 (1785) | Исповедные росписи Рузского уезда 1785 года
Рождение ребёнка
1786
Сын: Суров Тимофей Александров
Мать ребёнка: Сурова Евдокия Тарасова
Рождение ребёнка
1789
Сын: Суров Федор Меньшой Александров
Мать ребёнка: Сурова Евдокия Тарасова
Упоминание
1819
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.607, оп.1, д.1281 (1819) | Исповедные ведомости Николаевской церкви села Лужки 1819
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сурова Евдокия Тарасова
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Смерть
После 1819