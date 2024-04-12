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Суров Тимофей Александров

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

1786

Дата смерти

1809

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1749 г.р.

Мать

Вычислено 1754 г.р.

Жена

1785 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Суров Александр Никитин

Мать: Сурова Евдокия Тарасова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
1804

Сын: Суров Яков Тимофеев

Мать ребёнка: Ксения Лукина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Лукина

Работа или профессия
Неизвестно
Крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Смерть
1809
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
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