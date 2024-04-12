Суров Тимофей Александров
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смерти1809
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Суров Александр Никитин
Мать: Сурова Евдокия Тарасова
Рождение ребёнка
1804
Сын: Суров Яков Тимофеев
Мать ребёнка: Ксения Лукина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Лукина
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Смерть
1809
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)