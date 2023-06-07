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Сурова Евдокия Тарасова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1754

Дата смерти

Между 1805 и 1819

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1770

Сын: Суров Федор Большой Александров

Отец ребёнка: Суров Александр Никитин

Рождение ребёнка
1776

Сын: Суров Дмитрий Александров

Отец ребёнка: Суров Александр Никитин

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1781

Дочь: Анна Александрова

Отец ребёнка: Суров Александр Никитин

Упоминание
1785
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.607, оп.1, д.2102 (1785) | Исповедные росписи Рузского уезда 1785 года
Рождение ребёнка
1786

Сын: Суров Тимофей Александров

Отец ребёнка: Суров Александр Никитин

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
1789

Сын: Суров Федор Меньшой Александров

Отец ребёнка: Суров Александр Никитин

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суров Александр Никитин

Работа или профессия
Неизвестно
Крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Смерть
Между 1805 и 1819
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