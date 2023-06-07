Сурова Евдокия Тарасова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1754
Дата смертиМежду 1805 и 1819
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено 1770
Сын: Суров Федор Большой Александров
Отец ребёнка: Суров Александр Никитин
Рождение ребёнка
1776
Сын: Суров Дмитрий Александров
Отец ребёнка: Суров Александр Никитин
Рождение ребёнка
Вычислено 1781
Дочь: Анна Александрова
Отец ребёнка: Суров Александр Никитин
Упоминание
1785
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.607, оп.1, д.2102 (1785) | Исповедные росписи Рузского уезда 1785 года
Рождение ребёнка
1786
Сын: Суров Тимофей Александров
Отец ребёнка: Суров Александр Никитин
Рождение ребёнка
1789
Сын: Суров Федор Меньшой Александров
Отец ребёнка: Суров Александр Никитин
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Смерть
Между 1805 и 1819