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(Сурова) Анна Александрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1749 г.р.

Мать

Вычислено 1754 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1781

Отец: Суров Александр Никитин

Мать: Сурова Евдокия Тарасова

Упоминание
1785
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.607, оп.1, д.2102 (1785) | Исповедные росписи Рузского уезда 1785 года
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Смерть
Неизвестно
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