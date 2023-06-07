(Сурова) Анна Александрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Вычислено 1781
Отец: Суров Александр Никитин
Мать: Сурова Евдокия Тарасова
Упоминание
1785
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.607, оп.1, д.2102 (1785) | Исповедные росписи Рузского уезда 1785 года
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Смерть
Неизвестно