Суров Федор Меньшой Александров
Место рождения
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Суров Александр Никитин
Мать: Сурова Евдокия Тарасова
Военная служба
1806
ф.51 оп. 8, д.52 Ревизские сказки 6 рев. 1811 | Ревизские сказки Спасской и др. волостей экономических крестьян Рузского уезда Московской губернии.
Работа или профессия
Неизвестно
Солдат
Смерть
Неизвестно