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Суров Федор Меньшой Александров

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1749 г.р.

Мать

Вычислено 1754 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Суров Александр Никитин

Мать: Сурова Евдокия Тарасова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Военная служба
1806
ф.51 оп. 8, д.52 Ревизские сказки 6 рев. 1811 | Ревизские сказки Спасской и др. волостей экономических крестьян Рузского уезда Московской губернии.
Работа или профессия
Неизвестно
Солдат
Смерть
Неизвестно
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