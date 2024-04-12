Суров Дмитрий Александров
Место рождения
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Суров Александр Никитин
Мать: Сурова Евдокия Тарасова
Рождение ребёнка
1792
Мать ребёнка: Сурова Матрена Игнатова
Рождение ребёнка
Вычислено 1796
Сын: Суров Савва Дмитриев
Мать ребёнка: Сурова Матрена Игнатова
Рождение ребёнка
Вычислено 1801
Сын: Суров Семен Дмитриев
Мать ребёнка: Сурова Матрена Игнатова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сурова Матрена Игнатова
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Смерть
Неизвестно
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.607, оп.1, д.1275 (1811-1816) | Именные ведомости родившихся, бракосочетавшихся и умерших в приходе ц. Ни... Показать все
Похороны
17.11.1811
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.607, оп.1, д.1275 (1811-1816) | Именные ведомости родившихся, бракосочетавшихся и умерших в приходе ц. Ни... Показать все