Суров Дмитрий Александров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСуров Дмитрий Александров

Суров Дмитрий Александров

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1749 г.р.

Мать

Вычислено 1754 г.р.

Жена

1779 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Суров Александр Никитин

Мать: Сурова Евдокия Тарасова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
1792

Сын: Суров Михаил Дмитриев

Мать ребёнка: Сурова Матрена Игнатова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1796

Сын: Суров Савва Дмитриев

Мать ребёнка: Сурова Матрена Игнатова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1801

Сын: Суров Семен Дмитриев

Мать ребёнка: Сурова Матрена Игнатова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сурова Матрена Игнатова

Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Смерть
Неизвестно
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.607, оп.1, д.1275 (1811-1816) | Именные ведомости родившихся, бракосочетавшихся и умерших в приходе ц. Ни... Показать все
Похороны
17.11.1811
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.607, оп.1, д.1275 (1811-1816) | Именные ведомости родившихся, бракосочетавшихся и умерших в приходе ц. Ни... Показать все
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close