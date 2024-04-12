Суров Михаил Дмитриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суров Михаил Дмитриев

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

1792

Дата смерти

После 1819

Пол

Мужской

Отец

1776 г.р.

Мать

1779 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Суров Дмитрий Александров

Мать: Сурова Матрена Игнатова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Смерть
После 1819
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