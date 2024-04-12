Суров Михаил Дмитриев
Место рождения
Дата рождения1792
Дата смертиПосле 1819
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Суров Дмитрий Александров
Мать: Сурова Матрена Игнатова
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Смерть
После 1819