Сурова Матрена Игнатова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Игнат
Рождение ребёнка
1792
Отец ребёнка: Суров Дмитрий Александров
Рождение ребёнка
Вычислено 1796
Сын: Суров Савва Дмитриев
Отец ребёнка: Суров Дмитрий Александров
Рождение ребёнка
Вычислено 1801
Сын: Суров Семен Дмитриев
Отец ребёнка: Суров Дмитрий Александров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно