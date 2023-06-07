Сурова Матрена Игнатова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сурова Матрена Игнатова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1776 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Игнат

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1792

Сын: Суров Михаил Дмитриев

Отец ребёнка: Суров Дмитрий Александров

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1796

Сын: Суров Савва Дмитриев

Отец ребёнка: Суров Дмитрий Александров

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1801

Сын: Суров Семен Дмитриев

Отец ребёнка: Суров Дмитрий Александров

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суров Дмитрий Александров

Смерть
Неизвестно
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