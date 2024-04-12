Суров Семен Дмитриев
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1801
Дата смертиПосле 1819
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1801
Отец: Суров Дмитрий Александров
Мать: Сурова Матрена Игнатова
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Фекла Семенова
Мать ребёнка: Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Суров Захар Семенов
Мать ребёнка: Евдокия Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Васильева
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Смерть
После 1819