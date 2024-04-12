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Суров Семен Дмитриев

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Вычислено 1801

Дата смерти

После 1819

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1801

Отец: Суров Дмитрий Александров

Мать: Сурова Матрена Игнатова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Фекла Семенова

Мать ребёнка: Евдокия Васильева

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Суров Захар Семенов

Мать ребёнка: Евдокия Васильева

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Васильева

Работа или профессия
Неизвестно
Крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Смерть
После 1819
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