Евдокия Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1802
Дата смертиПосле 1845
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Фекла Семенова
Отец ребёнка: Суров Семен Дмитриев
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Суров Захар Семенов
Отец ребёнка: Суров Семен Дмитриев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Суров Семен Дмитриев
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Смерть
После 1845