Евдокия Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

После 1845

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1801 г.р.

Дети

Около 1822 г.р.
Около 1832 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Фекла Семенова

Отец ребёнка: Суров Семен Дмитриев

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Суров Захар Семенов

Отец ребёнка: Суров Семен Дмитриев

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суров Семен Дмитриев

Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Смерть
После 1845
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