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Суров Захар Семенов

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Около 1832

Дата смерти

После 1879

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1801 г.р.

Мать

Около 1802 г.р.

Жена

1825 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832

Отец: Суров Семен Дмитриев

Мать: Евдокия Васильева

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Константинова

Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Смерть
После 1879