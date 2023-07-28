Суров Захар Семенов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1832
Дата смертиПосле 1879
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832
Отец: Суров Семен Дмитриев
Мать: Евдокия Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Константинова
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Смерть
После 1879