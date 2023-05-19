Фекла Семенова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822
Отец: Суров Семен Дмитриев
Мать: Евдокия Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Григорьев
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бутаково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Россия, Рузский уезд, дер. Батакова
Смерть
Неизвестно