Фекла Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФекла Семенова

Фекла Семенова

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1801 г.р.

Мать

Около 1802 г.р.

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: Суров Семен Дмитриев

Мать: Евдокия Васильева

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Григорьев

Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бутаково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Россия, Рузский уезд, дер. Батакова
Смерть
Неизвестно