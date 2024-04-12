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Суров Савва Дмитриев

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Вычислено 1796

Дата смерти

После 1865

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1796

Отец: Суров Дмитрий Александров

Мать: Сурова Матрена Игнатова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
До 1816

Жена: Евдокия Ефимова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Неонила Саввова

Мать ребёнка: Евдокия Ефимова

Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Антоний Саввов

Мать ребёнка: Евдокия Ефимова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
20.07.1824

Дочь: Мария Саввова

Мать ребёнка: Евдокия Ефимова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Дмитрий Саввов

Мать ребёнка: Евдокия Ефимова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мирон Саввов

Мать ребёнка: Евдокия Ефимова

Работа или профессия
Неизвестно
Крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Смерть
После 1865
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