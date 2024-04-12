Суров Савва Дмитриев
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1796
Дата смертиПосле 1865
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1796
Отец: Суров Дмитрий Александров
Мать: Сурова Матрена Игнатова
Бракосочетание
До 1816
Жена: Евдокия Ефимова
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Неонила Саввова
Мать ребёнка: Евдокия Ефимова
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Антоний Саввов
Мать ребёнка: Евдокия Ефимова
Рождение ребёнка
20.07.1824
Дочь: Мария Саввова
Мать ребёнка: Евдокия Ефимова
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Дмитрий Саввов
Мать ребёнка: Евдокия Ефимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мирон Саввов
Мать ребёнка: Евдокия Ефимова
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Смерть
После 1865