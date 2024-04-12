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Антоний Саввов

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

После ?.07.1879

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1796 г.р.

Мать

Около 1794 г.р.

Жена

Около 1821 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: Суров Савва Дмитриев

Мать: Евдокия Ефимова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Упоминание
1844
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.203, оп. 747, д.1473 (1844) Исповедная ведомость | Исповедные ведомости Рузского уезда (села Лужки) 1844 ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталия Антонова

Мать ребёнка: Ирина Трифонова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
ф.203, оп. 745, д. 1564 (Метрическая 1841) | <p>1841 Метрическая книга Никольской церкви села Лужки </p>из: «Метрические книги церквей Рузского уезда за 1841 год, (сел...
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Трифонова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Смерть
После ?.07.1879
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
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