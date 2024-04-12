Антоний Саввов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиПосле ?.07.1879
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: Суров Савва Дмитриев
Мать: Евдокия Ефимова
Упоминание
1844
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.203, оп. 747, д.1473 (1844) Исповедная ведомость | Исповедные ведомости Рузского уезда (села Лужки) 1844 ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталия Антонова
Мать ребёнка: Ирина Трифонова
ф.203, оп. 745, д. 1564 (Метрическая 1841) | <p>1841 Метрическая книга Никольской церкви села Лужки </p>из: «Метрические книги церквей Рузского уезда за 1841 год, (сел...
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Трифонова
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Смерть
После ?.07.1879
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)