Наталия Антонова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Антоний Саввов
Мать: Ирина Трифонова
ф.203, оп. 745, д. 1564 (Метрическая 1841) | <p>1841 Метрическая книга Никольской церкви села Лужки </p>из: «Метрические книги церквей Рузского уезда за 1841 год, (сел...
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Смерть
Неизвестно