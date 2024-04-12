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Наталия Антонова

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1820 г.р.

Мать

Около 1821 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Антоний Саввов

Мать: Ирина Трифонова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
ф.203, оп. 745, д. 1564 (Метрическая 1841) | <p>1841 Метрическая книга Никольской церкви села Лужки </p>из: «Метрические книги церквей Рузского уезда за 1841 год, (сел...
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Смерть
Неизвестно
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