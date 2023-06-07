Ирина Трифонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1821
Дата смертиПосле 1865
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Упоминание
1844
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.203, оп. 747, д.1473 (1844) Исповедная ведомость | Исповедные ведомости Рузского уезда (села Лужки) 1844 ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталия Антонова
Отец ребёнка: Антоний Саввов
ф.203, оп. 745, д. 1564 (Метрическая 1841) | <p>1841 Метрическая книга Никольской церкви села Лужки </p>из: «Метрические книги церквей Рузского уезда за 1841 год, (сел...
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антоний Саввов
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Смерть
После 1865
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)