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Ирина Трифонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

После 1865

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1820 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Упоминание
1844
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.203, оп. 747, д.1473 (1844) Исповедная ведомость | Исповедные ведомости Рузского уезда (села Лужки) 1844 ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталия Антонова

Отец ребёнка: Антоний Саввов

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
ф.203, оп. 745, д. 1564 (Метрическая 1841) | <p>1841 Метрическая книга Никольской церкви села Лужки </p>из: «Метрические книги церквей Рузского уезда за 1841 год, (сел...
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антоний Саввов

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Смерть
После 1865
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
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