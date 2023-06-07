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Евдокия Ефимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

После 1865

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1796 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: Ефим

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1816

Муж: Суров Савва Дмитриев

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Неонила Саввова

Отец ребёнка: Суров Савва Дмитриев

Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Антоний Саввов

Отец ребёнка: Суров Савва Дмитриев

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
20.07.1824

Дочь: Мария Саввова

Отец ребёнка: Суров Савва Дмитриев

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Дмитрий Саввов

Отец ребёнка: Суров Савва Дмитриев

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Упоминание
1844
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.203, оп. 747, д.1473 (1844) Исповедная ведомость | Исповедные ведомости Рузского уезда (села Лужки) 1844 ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мирон Саввов

Отец ребёнка: Суров Савва Дмитриев

Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Смерть
После 1865
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
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