Евдокия Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1794
Дата смертиПосле 1865
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794
Отец: Ефим
Бракосочетание
До 1816
Муж: Суров Савва Дмитриев
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Неонила Саввова
Отец ребёнка: Суров Савва Дмитриев
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Антоний Саввов
Отец ребёнка: Суров Савва Дмитриев
Рождение ребёнка
20.07.1824
Дочь: Мария Саввова
Отец ребёнка: Суров Савва Дмитриев
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Дмитрий Саввов
Отец ребёнка: Суров Савва Дмитриев
Упоминание
1844
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.203, оп. 747, д.1473 (1844) Исповедная ведомость | Исповедные ведомости Рузского уезда (села Лужки) 1844 ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мирон Саввов
Отец ребёнка: Суров Савва Дмитриев
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Смерть
После 1865
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)