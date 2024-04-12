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(Сурова) Мария Саввова

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

20.07.1824

Дата смерти

После 1865

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1796 г.р.

Мать

Около 1794 г.р.

Муж

1823 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1824

Отец: Суров Савва Дмитриев

Мать: Евдокия Ефимова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
01.04.1855

Сын: Георгий Ефимов

Отец ребёнка: Ефим Прохоров

Рождение ребёнка
20.04.1860

Дочь: Александра Ефимова

Отец ребёнка: Ефим Прохоров

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
ф.203, оп.745, д.2101 (1860 Лужки) | метрическая книга данная из Рузского духовного правления ведомства оного БогородицеРождественской церкви села Лужков ...
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Мария Ефимова

Отец ребёнка: Ефим Прохоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефим Прохоров

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Смерть
После 1865
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
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