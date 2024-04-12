(Сурова) Мария Саввова
Место рождения
Дата рождения20.07.1824
Дата смертиПосле 1865
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1824
Отец: Суров Савва Дмитриев
Мать: Евдокия Ефимова
Рождение ребёнка
01.04.1855
Сын: Георгий Ефимов
Отец ребёнка: Ефим Прохоров
Рождение ребёнка
20.04.1860
Дочь: Александра Ефимова
Отец ребёнка: Ефим Прохоров
ф.203, оп.745, д.2101 (1860 Лужки) | метрическая книга данная из Рузского духовного правления ведомства оного БогородицеРождественской церкви села Лужков ...
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Мария Ефимова
Отец ребёнка: Ефим Прохоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ефим Прохоров
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Смерть
После 1865
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)