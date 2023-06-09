Ефим Прохоров
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиПосле 1865
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.04.1855
Сын: Георгий Ефимов
Мать ребёнка: Мария Саввова
Рождение ребёнка
20.04.1860
Дочь: Александра Ефимова
Мать ребёнка: Мария Саввова
ф.203, оп.745, д.2101 (1860 Лужки) | метрическая книга данная из Рузского духовного правления ведомства оного БогородицеРождественской церкви села Лужков ...
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Мария Ефимова
Мать ребёнка: Мария Саввова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Саввова
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Смерть
После 1865