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Ефим Прохоров

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

1823

Дата смерти

После 1865

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1824 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
01.04.1855

Сын: Георгий Ефимов

Мать ребёнка: Мария Саввова

Рождение ребёнка
20.04.1860

Дочь: Александра Ефимова

Мать ребёнка: Мария Саввова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
ф.203, оп.745, д.2101 (1860 Лужки) | метрическая книга данная из Рузского духовного правления ведомства оного БогородицеРождественской церкви села Лужков ...
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Мария Ефимова

Мать ребёнка: Мария Саввова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Саввова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Смерть
После 1865