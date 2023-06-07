Георгий Ефимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГеоргий Ефимов

Георгий Ефимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1855

Дата смерти

14.01.1906

Пол

Мужской

Отец

1823 г.р.

Мать

1824 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1855

Отец: Ефим Прохоров

Мать: Мария Саввова

Смерть
14.01.1906