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Георгий Ефимов
Георгий Ефимов
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.04.1855
Дата смерти
14.01.1906
Пол
Мужской
Отец
Ефим Прохоров
1823 г.р.
Мать
(Сурова) Мария Саввова
1824 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1855
Отец:
Ефим Прохоров
Мать:
Мария Саввова
Смерть
14.01.1906
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