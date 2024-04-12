Александра Ефимова
Место рождения
Дата рождения20.04.1860
Дата смертиПосле 1865
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1860
Отец: Ефим Прохоров
Мать: Мария Саввова
ф.203, оп.745, д.2101 (1860 Лужки) | метрическая книга данная из Рузского духовного правления ведомства оного БогородицеРождественской церкви села Лужков ...
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Смерть
После 1865