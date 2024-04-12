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Александра Ефимова

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

20.04.1860

Дата смерти

После 1865

Пол

Женский

Отец

1823 г.р.

Мать

1824 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1860

Отец: Ефим Прохоров

Мать: Мария Саввова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
ф.203, оп.745, д.2101 (1860 Лужки) | метрическая книга данная из Рузского духовного правления ведомства оного БогородицеРождественской церкви села Лужков ...
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Смерть
После 1865
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