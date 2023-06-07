Мария Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Ефимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

После 1865

Пол

Женский

Отец

1823 г.р.

Мать

1824 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
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Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Ефим Прохоров

Мать: Мария Саввова

Смерть
После 1865