Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Мария Ефимова
Мария Ефимова
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1863
Дата смерти
После 1865
Пол
Женский
Отец
Ефим Прохоров
1823 г.р.
Мать
(Сурова) Мария Саввова
1824 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец:
Ефим Прохоров
Мать:
Мария Саввова
Смерть
После 1865
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь