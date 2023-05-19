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Дмитрий Саввов

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Около 1829

Дата смерти

После 1865

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1796 г.р.

Мать

Около 1794 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: Суров Савва Дмитриев

Мать: Евдокия Ефимова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Упоминание
1844
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.203, оп. 747, д.1473 (1844) Исповедная ведомость | Исповедные ведомости Рузского уезда (села Лужки) 1844 ... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Смерть
После 1865